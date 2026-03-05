|
Hestia Insight gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hestia Insight präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 0,01 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 99,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,25 Millionen USD erwirtschaftet worden.
