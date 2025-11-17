Hestia Insight: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hestia Insight lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hestia Insight 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at