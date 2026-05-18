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18.05.2026 06:31:29
Heung-A Shipping: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Heung-A Shipping hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heung-A Shipping 13,00 KRW je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 40,02 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heung-A Shipping 45,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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