Heung-A Shipping mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heung-A Shipping hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,87 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,31 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at