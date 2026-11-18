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18.11.2026 06:31:28
Heung-A Shipping präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Heung-A Shipping äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heung-A Shipping im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,11 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 41,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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