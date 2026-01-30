|
Heung-A Shipping zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Heung-A Shipping lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 98,26 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 74,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,12 Prozent auf 45,04 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 138,65 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 165,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 180,81 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 188,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
