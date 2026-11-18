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18.11.2026 06:31:28
Heungkuk Fire Marine Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1135,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 334,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 886,37 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 803,90 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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