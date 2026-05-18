Heungkuk Fire Marine Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 88,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1858,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Heungkuk Fire Marine Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,13 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 753,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at