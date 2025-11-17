Heungkuk Fire Marine Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 334,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1669,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 803,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 726,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at