Heungkuk Fire Marine Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 111,14 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -1455,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heungkuk Fire Marine Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 113,63 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 745,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2333,30 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 1459,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Heungkuk Fire Marine Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 3 544,86 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 869,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 23,55 Prozent gesteigert.

