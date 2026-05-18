Heungkuk Fire Marine Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 88,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1808,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 810,13 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 753,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at