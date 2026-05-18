|
18.05.2026 06:31:29
Heungkuk Fire Marine Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 88,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1808,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 810,13 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 753,40 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!