Heungkuk Fire Marine Insurance stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1135,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Heungkuk Fire Marine Insurance ein Ergebnis je Aktie von 334,00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 886,37 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 803,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at