Heungkuk Fire Marine Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Heungkuk Fire Marine Insurance lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 111,14 KRW. Im Vorjahresviertel waren -1523,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1 113,63 Milliarden KRW gegenüber 745,23 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2333,30 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1441,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Heungkuk Fire Marine Insurance 3 544,86 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 869,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

