17.11.2025 06:31:29
Heungkuk Fire Marine Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Heungkuk Fire Marine Insurance hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 334,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heungkuk Fire Marine Insurance ein EPS von 1669,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 803,90 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 726,84 Milliarden KRW umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
