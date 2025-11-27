27.11.2025 06:31:28

Hewlett-Packard: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hewlett-Packard hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Hewlett-Packard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1166,92 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 893,71 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20 336,32 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett-Packard einen Umsatz von 13 455,68 Milliarden ARS eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3115,39 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 2333,49 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65 005,83 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 44 137,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

