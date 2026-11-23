Hewlett-Packard Aktie
ISIN: ARDEUT110194
|
23.11.2026 11:09:58
Hewlett Packard Enterprise, Zoom Communications and 3 Stocks to Watch Heading Into Monday
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Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|40,02
|8,16%
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|49 200,00
|-0,08%
|ZOOM CORP Registered Shs
|775,00
|0,26%
|Zoom Communications
|75,75
|2,52%
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