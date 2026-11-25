Hewlett Packard Enterprise hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 14,55 Milliarden USD gegenüber 9,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hewlett Packard Enterprise 46,74 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 34,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at