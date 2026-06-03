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03.06.2026 06:31:29
Hewlett Packard Enterprise hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,67 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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