Hewlett Packard Enterprise präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hewlett Packard Enterprise hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,72 Prozent auf 12,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at