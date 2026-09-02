Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
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02.09.2026 22:31:10
Hewlett Packard Enterprise Shares Slide Lower Despite Strong Q3, Raised Guidance
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Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|42,77
|-4,98%
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|51 100,00
|2,53%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|27,40
|-0,90%
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