Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|
02.06.2026 19:31:56
Hewlett Packard Enterprise Shares Surge 16%
(RTTNews) - Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) shares surged 16.40 percent, gaining $7.71 to $54.71 on Tuesday, likely extending gains from the company's strong second-quarter results announced a day earlier.
The stock is currently trading at $54.71, compared with its previous close of $47.00 on the New York Stock Exchange. During the session, it opened at $63.06 and traded between $54.21 and $64.25. Volume reached 95.46 million shares, significantly above its average volume of 20.16 million shares.
The enterprise technology company reported a swing to profit as revenue climbed sharply, driven by robust growth in networking and AI-related infrastructure demand. HPE also raised its full-year guidance. Net earnings attributable to common stockholders were $595 million, or $0.44 per share, compared with a loss of $1.08 billion, or $0.82 per share, a year ago. Adjusted earnings increased to $0.79 per share from $0.38 per share, while revenue jumped 40.0% to a record $10.68 billion.
HPE shares have traded between $17.16 and $64.25 over the past 52 weeks
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
02.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
02.06.26
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in New York: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
02.06.26
|KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben (dpa-AFX)
|
31.05.26
|Ausblick: Hewlett Packard Enterprise gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)