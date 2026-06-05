Hewlett-Packard Aktie
ISIN: ARDEUT110194
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05.06.2026 15:30:00
Hewlett Packard Enterprise Shares Surge on AI Demand. Is It Too Late to Buy the Stock?
Shares of Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) surged higher after the company reported strong second-quarter results.Not to be confused with former parent HP Inc., ticker symbol HPQ, which sells computers and printers, Hewlett Packard Enterprise is a major player in the enterprise data center and computing market, positioning itself as an edge-to-cloud hybrid infrastructure leader. Like rival Dell, the company is benefiting from a surge in artificial intelligence (AI) infrastructure spending.With the stock up big, let's take a closer look at its results to see whether or not it's too late to buy the AI stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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