Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hewlett Packard Enterprise lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,30 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at