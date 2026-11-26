Hewlett-Packard stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1270,45 ARS, nach 1166,30 ARS im Vorjahresvergleich.

Hewlett-Packard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24 205,11 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20 439,48 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3797,68 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Hewlett-Packard 3113,49 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 87 733,65 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 65 003,75 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at