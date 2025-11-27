27.11.2025 06:31:28

Hewlett-Packard: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hewlett-Packard stellte am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,07 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 79,04 Milliarden BRL ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,020 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hewlett-Packard ein Gewinn pro Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,14 Prozent auf 313,90 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 277,45 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

