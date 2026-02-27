Hewlett-Packard: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hewlett-Packard hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Hewlett-Packard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,24 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at