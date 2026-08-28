Hewlett-Packard: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hewlett-Packard hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett-Packard 79,58 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,77 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at