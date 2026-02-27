Hewlett-Packard stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hewlett-Packard stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 836,61 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 602,18 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Hewlett-Packard mit einem Umsatz von insgesamt 20 828,79 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13 714,50 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 51,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at