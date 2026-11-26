Hewlett-Packard hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 82,23 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,52 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 BRL gegenüber 0,020 BRL im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,04 Prozent auf 314,10 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 313,98 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at