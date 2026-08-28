Hewlett-Packard: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hewlett-Packard präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1026,41 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 960,10 ARS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22 663,53 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett-Packard einen Umsatz von 16 941,04 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at