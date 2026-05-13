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13.05.2026 06:31:29
Hexa Tradex legte Quartalsergebnis vor
Hexa Tradex hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 INR gegenüber -0,670 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexa Tradex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,6 Millionen INR im Vergleich zu 15,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,580 INR beziffert. Im Vorjahr waren -4,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 45,84 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 9865,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,46 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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