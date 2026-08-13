Hexa Tradex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hexa Tradex präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Hexa Tradex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at