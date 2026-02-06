Hexa Tradex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hexa Tradex hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at