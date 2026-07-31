Hexagon (ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hexagon (ADRs) hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hexagon (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,22 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at