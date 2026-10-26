Hexagon (ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hexagon (ADRs) hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,74 Prozent auf 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at