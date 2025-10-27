Hexagon (ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hexagon (ADRs) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at