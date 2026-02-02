Hexagon (ADRs) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon (ADRs) hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon (ADRs) 1,66 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,128 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,67 Milliarden USD taxiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,12 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,472 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,37 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at