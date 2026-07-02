Hexagon Nutrition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hexagon Nutrition stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,43 INR. Im Vorjahr waren 1,75 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,83 Milliarden INR – ein Plus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hexagon Nutrition 3,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at