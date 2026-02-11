11.02.2026 06:31:28

Hexagon Purus AS Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hexagon Purus AS Registered hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,16 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,370 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395,6 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 459,1 Millionen NOK ausgewiesen.

Hexagon Purus AS Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,510 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,670 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,12 Milliarden NOK.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,347 NOK und einen Umsatz von 1,14 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

