Hexagon Purus AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon Purus AS Registered hat am 10.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 159,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 57,3 Millionen NOK umgesetzt.

