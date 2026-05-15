Hexagon Purus AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hexagon Purus AS Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,890 NOK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 267,1 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 229,6 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at