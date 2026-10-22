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22.10.2026 06:31:29
Hexagon Purus ASA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hexagon Purus ASA Registered hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,64 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus ASA Registered ein EPS von -8,400 NOK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,09 Prozent zurück. Hier wurden 141,8 Millionen NOK gegenüber 244,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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