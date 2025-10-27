Hexagon Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexagon Registered B stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,00 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,49 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at