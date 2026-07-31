Hexagon Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hexagon Registered B hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,14 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,920 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,43 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,01 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at