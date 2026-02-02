02.02.2026 06:31:29

Hexagon Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexagon Registered B gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,97 SEK gegenüber 1,25 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,65 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,64 Milliarden SEK.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,43 Milliarden EUR gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Hexagon Registered B ein EPS von 4,36 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hexagon Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 60,04 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Registered B 61,77 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,403 EUR und einen Umsatz von 5,44 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

