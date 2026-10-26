Hexagon Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hexagon Registered B präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 SEK gegenüber -0,140 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,65 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,49 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at