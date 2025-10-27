Hexatronic Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hexatronic Group Registered hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,59 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,98 Milliarden SEK gegenüber 1,95 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at