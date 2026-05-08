Hexaware Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hexaware Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 5,77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexaware Technologies 5,38 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 36,13 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexaware Technologies 32,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at