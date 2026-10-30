Hexaware Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hexaware Technologies präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,33 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at