Hexaware Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hexaware Technologies äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 4,79 INR. Im letzten Jahr hatte Hexaware Technologies einen Gewinn von 5,25 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,78 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 22,51 INR beziffert. Im Vorjahr waren 19,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hexaware Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134,30 Milliarden INR im Vergleich zu 119,74 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at